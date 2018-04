Chávez parte para 15ª eleição com democracia posta em dúvida

O referendo de hoje é a 15ª consulta popular na Venezuela desde que o presidente Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez, em 1998. Essa profusão de votações - duas eleições presidenciais, recall, assembleia constituinte, referendos sobre reformas constitucionais, além dos pleitos normais - impressiona muita gente de fora, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mais de uma vez declarou que "não falta democracia" na Venezuela. Eleições livres é condição necessária para a democracia. Mas será suficiente? O caso venezuelano é exemplar, numa região de democracias jovens e frágeis, e com vários vizinhos visivelmente tentados a seguir os passos de Chávez. "Uma leitura formal pode levar a pensar que eleições e disputa entre candidatos bastam para caracterizar uma democracia", analisa o cientista político Carlos Romero. "Mas a democracia inclui muitas outras coisas, que têm sido violadas pelo governo venezuelano." Para começar, observa Romero, os outros poderes não são independentes do Executivo. O último cooptado foi o Conselho Nacional Eleitoral, que tinha composição equilibrada, e agora apenas um de seus cinco membros, Vicente Díaz, representa a oposição. Os outros defendem os interesses do governo. Com isso, a máquina do Estado engaja-se livremente na campanha eleitoral, utilizando prédios, veículos, recursos e funcionários de todos os ministérios, além da mídia estatal e das verbas de propaganda oficial. Em várias partes da Venezuela, os chavistas não reconheceram a eleição em novembro de governadores e prefeitos de oposição, impedindo-os de tomar posse ou dificultando sua administração. Sedes de governo, equipamentos, verbas de serviços descentralizados, como a saúde, foram confiscados pelo governo central. Oposicionistas, jornalistas, universidades e até a Igreja Católica são alvos de ataques e ameaças de setores ligados ao governo, que nunca são punidos, aponta Romero: "O problema não é só o exercício da democracia em matéria eleitoral. É a vida cotidiana." "A Venezuela ainda não é uma ditadura, mas já não é uma democracia", define o historiador Manuel Caballero, autor de mais de 50 livros. Citando a filósofa política alemã Hannah Arendt, ele observa que o "lúmpen", a classe abaixo dos trabalhadores formais, "busca mais representatividade seguindo um líder". Ele lembra que os ditadores Adolf Hitler e Benito Mussolini, assim como o argentino Juan Domingo Perón e o peruano Alberto Fujimori, populistas que atropelaram as instituições de seus países, "chegaram ao poder pela via democrática". O referendo de hoje acentua uma característica de Chávez, observam os analistas: seu personalismo. O presidente apresenta-se como insubstituível. Sem ele, a "revolução bolivariana" desapareceria e, com ela, as chances da Venezuela de ser um país justo e desenvolvido. Ao justificar a necessidade de continuar governando além de 2013, quando termina seu segundo mandato, Chávez citou uma advertência que lhe teria feito o líder cubano Fidel Castro, que governou a ilha entre 1959 e 2006: "Se o matam, Chávez, ou lhe acontece algo, essa revolução retrocede, cai, porque ainda não tem a solidez para ir adiante sem você." Ontem, Fidel reiterou que o futuro de Cuba e dos povos da "nossa América" dependerá da vitória de Chávez no referendo. O jingle de campanha em favor do "sim" traz o seguinte verso: "Não temos mais opções entre a terra e o céu. Sim, o comandante fica." Uma das camisetas usadas pelos chavistas afirma: "Com ele, tudo. Sem ele, nada." Chávez tem revestido esse personalismo de uma aura religiosa. Ao criticar grupos chavistas que cometem atos violentos, o presidente queixou-se de eles usarem "o sacrossanto nome da revolução". Historicamente, o nome de Simón Bolívar, constantemente evocado por Chávez, tem estado envolto nessa aura religiosa, afirmam vários estudiosos venezuelanos. Ao contrário do que aconteceu nos países vizinhos, profundamente católicos, a Igreja sempre teve penetração relativamente pequena na Venezuela - por vários fatores, incluindo a dispersão de sua população, no período colonial, por um vasto território. Fortemente influenciada pela maçonaria e por ideias liberais, a elite política venezuelana oficializou a separação entre Estado e Igreja em 1870, e legalizou o divórcio em 1904 - muito antes que os países vizinhos. "O vazio religioso foi preenchido pelo culto ao Libertador", diz Caballero, referindo-se a Bolívar. Em seus dramáticos discursos, Chávez soa messiânico e associa-se ao martírio cristão, como quando disse, no último comício da campanha, na quinta-feira: "Domingo vocês vão decidir meu destino político. Minha vida é de vocês. Façam com ela o que quiserem." Os analistas reconhecem que o fenômeno Chávez demonstra que a democracia não tem alicerces tão sólidos na Venezuela como se supunha. Resta saber se o que chamam de "autoritarismo" de Chávez pode espraiar-se para os vizinhos. Apesar de Evo Morales, na Bolívia, e Rafael Correa, no Equador, trilharem caminhos semelhantes, Romero acha que o modelo chavista não será reproduzido. O cientista político aponta seis diferenças: nenhum outro governante, nem mesmo Evo, tem a mesma liderança de Chávez; a oposição nos outros países é bem mais forte que na Venezuela; a esquerda nos países vizinhos limitou o papel das Forças Armadas, enquanto na Venezuela elas se politizaram; a iniciativa privada é respeitada nos outros países, e as opiniões divergentes são toleradas; o Estado venezuelano concentra muito mais poder, graças ao petróleo. PODER CENTRALIZADO Manuel Caballero Historiador "A Venezuela ainda não é uma ditadura, mas já não é uma democracia" Fidel Castro Ex-líder de Cuba "Se o matam, Chávez, essa revolução retrocede, porque não tem a solidez para ir adiante sem você" Hugo Chávez Presidente da Venezuela "Domingo vocês vão decidir meu destino político. Minha vida é de vocês"