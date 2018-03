Chávez pede a militares rebelados para negociar A situação na Venezuela está confusa. Informações desencontradas dão conta de que as forças armadas assumiram o controle do país, enquanto fontes do governo supostamente deposto afirmam que o presidente Hugo Chávez continua no Palacio de Miraflores e quer negociar com os rebeldes. Uma fonte da Rádio União, da Venezuela, disse que o presidente Hugo Chávez teria entrado em contato com líderes militares rebelados para negociar ?uma saída para a crise?. Chávez pediu aos comandante de exército Ismael Hurtado Soucre e Manuel Antonio Rosendo que vão ao palácio para negociar, disseram as fontes. O departamento de Estado norte-americano teria se pronunciado sobre a situação na Venezuela, pedindo que haja um ?diálogo genuíno? entre o governo venezuelano eleito e os militares rebeldes e recomendou aos cidadãos norte-americanos que deixem o país.