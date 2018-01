Chávez pede lista com assinaturas contra mandato O presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou hoje que exigirá ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) cópias das listas com as assinaturas pedindo um referendo revogatório contra seu mandato, insistindo em que elas são produto de uma megafraude. Em seu programa semanal de rádio e TV Alô Presidente, Chávez disse ter advertido as autoridades eleitorais de que não aceitará um referendo se o CNE validar as assinaturas fraudulentas da oposição. "Estou certo que mais da metade dessas assinaturas não serão validadas pelo CNE, pois são fruto de uma fraude."