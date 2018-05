Chávez pede sacrifícios, mas gasta R$ 1,5 milhão por mês, diz deputado

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, gastou R$ 18,5 milhões com as despesas da presidência em 2010 ao mesmo tempo em que pediu aos venezuelanos que fizessem sacrifícios e cortassem gastos, informa nesta quinta-feira, 23, o jornal El Universal, citando o relatório de um deputado venezuelano.

Segundo o diário, o parlamentar Carlos Barrizbeitia elaborou um documento com os gastos do presidente e constatou que os 3,9 milhões de bolívares fortes (R$ 1,5 milhão) gastos mensalmente por Chávez equivalem a aproximadamente 3.137 salários mínimos venezuelanos. No ano, os gastos presidenciais chegaram a 47 milhões de bolívares fortes.

"O presidente Chávez não deu nenhum exemplo de austeridade ao país nem ao resto dos funcionários da administração pública no exercício de suas funções. Fazendo o contrário, ele finaliza este ano com gastos que superam a cifra astronômica de 3,9 milhões de bolívares fortes mensais", afirma Barrizbeitia no relatório.

Os gastos de Chávez incluem "agências de festas, alimentos e bebidas, segurança pessoal, despesas do Palácio Presidencial, roupas, serviços de lavanderia e tinturaria, contas de eletricidade e telefone, compra de veículos" e outras coisas.

"Senhor presidente, seu exemplo se repete em todos os ministérios. Os impostos são elevados e os mais pobres são prejudicados em vez de haver um ajuste para reduzir o total do dinheiro desperdiçado. Não continue enganando o povo com seu discurso, quando o único que vive como um burguês, com o dinheiro do povo, é você", dispara o parlamentar no final do relatório.