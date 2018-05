Chávez pede tomada de hotéis para desabrigados O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que o país enfrenta uma situação de emergência de "extrema complexidade" por causa das fortes chuvas que afetam o país e ordenou que os militares ocupem vários complexos turísticos no Estado central de Miranda para acolher os desabrigados. As chuvas, que atingem 11 dos 23 Estados do país há duas semanas, deixaram 34 mortos e cerca de 90 mil desabrigados. As informações são da Associated Press.