Chávez pedirá ao Congresso autoridade para decretar leis

"Não há um segundo a perder", disse Chávez à rede de televisão estatal na sexta-feira à noite, acrescentando que a medida lhe permitirá decretar leis "agora, nos próximos dias, no Natal e durante o Ano Novo". A solicitação do presidente provavelmente será aprovada pelos congressistas, que em sua maioria apoiam o governo. Em janeiro, as cadeiras serão renovadas e a oposição terá maior participação no Congresso.

Chuvas constantes ao longo das últimas semanas forçaram a Venezuela a declarar situação de emergência em dez Estados e na capital do país, Caracas. Mais de 120 mil pessoas deixaram suas casas e foram enviadas a 800 abrigos, que incluem escolas, bases militares, prédios do governo e uma ala do palácio presidencial. As informações são da Dow Jones.