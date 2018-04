Chávez poderá reduzir período de poderes ampliados

A Assembleia Nacional da Venezuela outorgou no mês passado a Chávez a possibilidade de governar por decreto durante os próximos 18 meses. Poucos dias depois assumiu uma legislatura com maior presença da oposição.

Em discurso na TV, neste sábado, Chávez disse que poderá decretar até maio as leis necessárias para aliviar a crise gerada pelas enchentes no país, que tiraram 130 mil venezuelanos de suas casas. Chávez afirmou que se os trabalhos de assistência às vítimas forem conduzidos de maneira satisfatória, ele irá abrir mão do poder de governar por decreto.

Esta é a quarta vez desde que assumiu o poder, em 1999, que Chávez ganha poderes para legislar sem a necessidade de aprovação da Assembleia Nacional.

Os Estados Unidos e secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, qualificaram a lei habilitante, que deu maiores poderes a Chávez, como uma medida antidemocrática. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.