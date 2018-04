Chávez põe forças em alerta e ameaça entrar em guerra

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, declarou ontem que colocou as Forças Armadas de seu país em alerta por causa do golpe que derrubou o presidente de Honduras, José Manuel Zelaya. Em seu programa Alô, Presidente!, Chávez ameaçou entrar em guerra com Honduras se a Embaixada de seu país em Tegucigalpa for invadida e disse que não reconhecerá outro presidente hondurenho que não seja Zelaya. O venezuelano não entrou em detalhes sobre quais seriam suas ações militares, embora tenha afirmado ter informações de que os embaixadores da Venezuela e de Cuba tenham sido "sequestrados", assim como a chanceler de Honduras, Patrícia Rodas. "Estamos entrando em estado de guerra", disse. "Não podemos ficar de braços cruzados aqui." Zelaya e Chávez são aliados políticos. Honduras integra a Aliança Bolivariana para as Américas (Alba), idealizada por Chávez, que convocou para hoje uma reunião de emergência da Alba na Nicarágua. Zelaya partiu ontem a Manágua num avião cedido por Chávez. Ao chegar na Nicarágua, o venezuelano adiantou o tom da reunião: "Faremos o que tiver de ser feito para recolocá-lo no governo. Não permitiremos mais gorilas neste continente." "Estamos diante de um golpe troglodita contra um povo e seu presidente", completou Chávez. O venezuelano acusou ainda as "oligarquias cruéis" de Honduras, que teriam transformado o país em uma "base terrorista dos EUA". Chávez, porém, elogiou as declarações da secretária de Estado americana, Hillary Clinton, que condenou a destituição de Zelaya. Outros aliados de Chávez - Bolívia, Equador e Nicarágua - também criticaram a destituição do presidente de Honduras. Em comunicado, Quito condenou "energicamente o golpe cometido contra um presidente legitimamente constituído". Para o presidente da Bolívia, Evo Morales, "o que está ocorrendo em Honduras é uma aventura de um grupo militar contra a democracia e o povo."