Chávez prepara lei para governar por decretos O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, trabalha neste fim de semana a lei que permitirá que ele governe por decretos. O projeto de lei deve ser apresentado amanhã à Assembleia Legislativa, aproveitando a última semana da atual legislatura, em que o presidente possui maioria de dois terços. No dia 5, os novos deputados eleitos em setembro tomam posse - a oposição elegeu 66 dos 165 representantes, tirando a maioria qualificada de Chávez. Na última vez em que governou com a Lei Habitante, em 2007, Chávez aprovou mais de 100 leis, incluindo a nacionalização do petróleo. / REUTERS