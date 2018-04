Chávez presta solidariedade e oferece ajuda ao Brasil

O presidente venezuelano lembra que seu país enfrenta situação similar por causa das chuvas, mas oferece sua colaboração para ajudar os Estados brasileiros mais afetados a se recuperarem do desastre.

"Embora estejamos em uma situação difícil, resultado de nossa própria emergência, consideramos indispensável que nossos países trabalhem de maneira unificada e solidária em todos as áreas para fazer frente aos desastres naturais produzidos pelas mudanças climáticas", diz Chávez, na nota oficial. "Por esta razão, reiteramos a disposição do governo bolivariano em colaborar com tudo que estiver a seu alcance para aliviar a situação no Brasil, e também agradecer pelo apoio que recebemos do governo brasileiro nos últimos dias".