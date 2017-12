Chávez promete estreitar relações com Angola O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em visita oficial à Angola, prometeu nesta quinta-feira estreitar as relações econômicas, políticas e sociais entre o seu país e a nação africana. Chávez e o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, afirmaram conjuntamente, após um encontro em Luanda, que estão preparando rascunhos de acordos de cooperação entre os dois países, grandes produtores de petróleo. "Esta visita é a pedra inaugural de uma grande construção", disse Chávez, que parou em Angola depois de uma visita à Síria. "Não podemos perder tempo, o século 21 é nosso", disse Chávez. "Logo teremos uma embaixada aqui em Angola, que será o motor de nossa cooperação, e devemos somar forças nas áreas social e política, assim como em questões de petróleo e energia". De acordo com membros da delegação venezuelana, os dois lados pretendem assinar contratos de cooperação antes da partida de Chávez, que ocorrerá na sexta-feira. Segundo a agência estatal de notícias da Venezuela, os acordos propostos incluem planos para a construção de postos de combustíveis em Angola e refinarias em ambos os países.