Chávez promete respeitar referendo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou neste domingo que seu futuro está em jogo, no referendo sobre reeleições ilimitadas realizado neste domingo. Chávez prometeu, além disso, respeitar o resultado das urnas. "Meu destino político está sendo decidido", afirmou Chávez, cujo mandato termina em dezembro de 2012. "Nós reconheceremos o resultado, seja qual for, assim que for anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral", acrescentou durante entrevista coletiva, na qual estava cercado por membros da família. A proposta prevê a reeleição ilimitada para todos os cargos públicos do país, inclusive a presidência. Medida similar foi rejeitada em um referendo de dezembro de 2007. No poder há uma década, Chávez afirma que a Venezuela "estaria na vanguarda de uma nova doutrina constitucional", caso as reeleições ilimitadas passem. Até meio-dia (hora local), cerca de 40% dos quase 17 milhões de eleitores venezuelanos haviam comparecido às urnas. No país, o voto não é obrigatório. As informações são da Dow Jones.