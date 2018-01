Chávez propõe alternativa à Alca O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, propôs, no Recife, a criação da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), no lugar da Associação de Livre Comércio das Américas (Alca), caso esta associação não venha a funcionar e que os Estados Unidos tomem posições muito duras, sem levar em conta mecanismos de compensação para os paises mais pobres. Ele lembrou que Simón Bolivar, libertador da Venezuela e seu ídolo, pretendia uma liga de países, uma confederação de repúblicas que colocasse a vontade política à frente da vontade econômica. Segundo Chávez, é preciso desenhar novos mecanismos de integração, com mudanças e estruturas e que tenham metas sociais. "Seria maravilhoso, por exemplo, se integrar para que em 2008 não houvesse mais uma só criança na rua", afirmou ele, em entrevista, antes de iniciar uma reunião com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT), no hotel onde se hospedou, na Praia de Piedade. "Não podemos ter uma integração apenas comercial como se não tivéssemos alma, como se fosse um supermercado de quem vende mais a quem", frisou. Na entrevista, o presidente contou uma experiência que teve no final da noite de ontem, num passeio pelo calçadão da praia, quando conversou por mais de meia hora com duas crianças de rua. Ele mandou carros de sua segurança buscar os pais dos meninos. Enquanto falava com os jornalistas, o presidente pegou uma criança no colo - Amanda, de três anos -, a quem cantou um trecho de uma canção infantil venezuelana. Antes do embarque para a Venezuela, prevista para as 17h30, Chávez faz uma palestra sobre "A Revolução Bolivariana e a Integração Latino-Americana", no Forte das Cinco Pontas, no Recife.