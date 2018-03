Chávez propõe base militar russa na Venezuela

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, declarou nesta quarta-feira, 23, que a cooperação militar entre Caracas e Moscou continuará e deu a entender que a Rússia deveria estabelecer uma base militar em solo venezuelano, informou a mídia russa. De acordo com a agência de notícias Interfax, Chávez disse durante entrevista coletiva concedida em Moscou que seu país encontra-se em meio a um processo de reforma dos equipamentos militares e de compra de caças Su-30 e de componentes de um sistema integrado de defesa aérea. Chávez também sugeriu, de acordo com despachos da Interfax e outras agências russas de notícias, que receberia com satisfação uma presença militar russa na Venezuela. O líder venezuelano chegou à Rússia para seu primeiro encontro com o novo presidente do país, Dmitri Medvedev, e para selar uma série de parcerias nas áreas de defesa, energia, finanças, ciência e tecnologia - incluindo três acordos da estatal petrolífera venezuelana PDVSA com as russas Lukoil, TNK-BP e Gazprom para a exploração de hidrocarbonetos na Faixa do Rio Orinoco. Segundo Chávez, os acordos assinados nos últimos anos com a Rússia, sobretudo na área de segurança, "garantirão a soberania da Venezuela, que é ameaçada pelos Estados Unidos". "Se as Forças Armadas russas quiserem ter uma presença na Venezuela, serão bem recebidas", afirmou o venezuelano, segundo a agência de notícias Reuters, logo após anunciar que houve "química pessoal" entre ele e Medvedev. "Já somos grandes e bons amigos."