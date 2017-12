Chávez quer fim de concessão às redes de televisão O presidente venezuelano Hugo Chávez anunciou nesta terça-feira que ordenou uma revisão de todas as concessões às redes privadas de TV que vencerão em 2007 e deixou entender que elas poderiam ser retiradas. "Ordenei a revisão das concessões das redes de TV", disse Chávez durante um ato no Ministério da Defesa, depois de realizar duras críticas às emissoras locais, as quais acusou de transmitir mensagens dirigidas a "dividir os venezuelanos". "Temos que revisar as concessões das televisões que vencerão em 2007 (...) não podemos ser tão irresponsáveis e continuar concedendo permissão a um pequeno grupo de pessoas", disse o presidente. Chávez afirmou que "em nome de uma suposta liberdade de expressão", há um grupo, que não identificou, que utiliza os canais privados para emitir mensagens que "vão contra nós mesmos". Durante seus sete anos de governo, Chávez vem mantendo tensas relações com os principais jornais e redes de televisão do país, os quais acusa de difundir "mentiras" e de conspirar contra ele. Os principais meios de comunicação da Venezuela se somaram à greve convocada em dezembro de 2002 pela oposição para pressionar a renúncia do presidente.