Chávez quer limitar tamanho da propriedade rural O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que irá impor limites no tamanho da propriedade rural que cada indivíduo poderá ter. Em discurso transmitido pela televisão, Chávez disse que há pessoas que tem títulos inválidos para grandes regiões de terra e esses títulos "serão jogados no lixo". O presidente venezuleano vêm, há tempos, reclamando que muitas terras do país não têm registro e são improdutiva. Os grandes proprietários de terras vivem na capital, enquanto milhões de sem-terra vivem na pobreza, disse Chávez, sem informar quando a nova lei sobre propriedade rural deverá entrar em vigor.