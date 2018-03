Chávez quer renovar frota com carros movidos a gás O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou ontem planos de lançar no próximo ano um programa por meio do qual os motoristas do país poderão trocar gratuitamente seus carros velhos por veículos novos com motor a gás natural. Chávez afirmou que o governo não cobrará nem um centavo pela troca dos automóveis, tirando gradualmente de circulação modelos mais velhos e que consomem gasolina demais. No decorrer do primeiro ano do programa, prosseguiu Chávez, os motoristas terão acesso a combustível grátis. Não havia mais detalhes disponíveis sobre o programa. Na Venezuela, um dos maiores exportadores mundiais de petróleo, o preço do litro da gasolina é inferior a dez centavos de real. No mês passado, a Venezuela assinou acordos de exploração com empresas privadas de meia dúzia de países para explorar suas reservas de gás natural, as maiores da América do Sul. Ontem, Chávez afirmou que o gás será primeiro destinado ao mercado interno venezuelano e que somente o excedente será exportado.