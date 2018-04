Chávez quer visitar Dilma no fim de março O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou na noite da quarta-feira que pretende visitar sua colega brasileira, Dilma Rousseff, no fim de março. Chávez busca manter um acordo estabelecido com Luiz Inácio Lula da Silva que previa encontros entre os governantes dos dois países a cada três meses. Chávez afirmou que o encontro servirá para "continuar impulsionando o eixo Caracas-Brasília".