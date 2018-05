Chávez quis atrair capital externo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tentou salvar sua "revolução socialista" apelando, nos bastidores, para que empresas americanas, europeias e asiáticas investissem no setor petroleiro do país, que estaria aos pedaços, sofrendo com a falta de capital, com problemas de controle de qualidade e com estatísticas de produção infladas. A Venezuela estaria enfrentando dificuldades depois que as nacionalizações determinadas pelo presidente afastaram o capital internacional. Em telegramas secretos, diplomatas americanos relatam conversas com funcionários do alto escalão da PDVSA, estatal do petróleo da Venezuela. "A admissão de que há uma manipulação do preço do petróleo cru reforça as suspeitas de que o governo Chávez manipula as estatísticas oficiais", disse o então embaixador americano em Caracas Patrick Duddy.