Chávez recorda 8 anos de golpe de Estado

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, lembrou ontem o aniversário de 8 anos do golpe frustrado de Estado que o tirou do poder durante 48 horas em 2002. "Hoje (ontem), domingo, 11 de abril, recordamos o início do auge e caída da ditadura mais breve da História", escreveu Chávez em sua coluna semanal. Ontem, partidários do presidente se reuniram para comemorar a data em um setor da capital que foi o centro dos confrontos em 2002.