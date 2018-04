Chávez: reeleição deve ganhar 'por nocaute' em referendo O presidente Hugo Chávez encerrou ontem a campanha em favor da emenda constitucional que introduz a reeleição ilimitada com um apelo em forma de prognóstico: ?O ?sim? deve ganhar por nocaute?, anunciou ele, referindo-se ao referendo de domingo. Chávez disse ter recebido pesquisas na noite de quarta-feira que indicam sua vitória, sem dar detalhes, porque a lei não permite sua divulgação nas vésperas da votação. ?A partir de 15 de fevereiro, só o povo colocará e tirará governos?, celebrou o presidente, no cargo há dez anos. ?A de domingo será a vitória perfeita?, previu Chávez, derrotado por 50,71% a 49,29% no outro referendo com o mesmo intuito, em dezembro de 2007. ?Domingo vocês vão decidir meu destino político, e se saberá se Hugo Chávez fica ou vai?, dramatizou o presidente, que disse que falaria pouco e discursou por 1h40. ?Minha vida é de vocês. Façam com ela o que quiserem.? Dezenas de milhares de pessoas tingiram de vermelho as avenidas do centro de Caracas para apoiar a emenda constitucional. A maioria trazia camisetas, bonés, coletes e bandeiras indicando que trabalham para algum órgão ou programa social do governo ou estudam em escolas públicas. Na Torre Ministerial, que abriga os Ministérios da Comunicação e Informação, da Educação Superior e da Ciência e Tecnologia, funcionários desciam os elevadores carregando fardos de camisetas vermelhas e panfletos defendendo o ?sim? no referendo. Motociclistas circulavam entre os manifestantes com distintivos do Ministério da Participação e Proteção Social. Hoje, os opositores de Chávez pretendem realizar uma grande manifestação na capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.