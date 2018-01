Chávez reforça fronteira com 4 mil soldados O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, reforçou a segurança da fronteira do país com a Colômbia com 4 mil soldados a fim de evitar a incursão de grupos paramilitares. A informação é do comandante do Exército, general Jorge Garcia. Garcia disse que os soldados se juntarão em 15 dias aos 20 mil soldados que já patrulham os 2.200 quilômetros de fronteira. Em encontro em 23 de abril, Chávez e o presidente colombiano, Álvaro Uribe, prometeram elevar a segurança na fronteira. Informações de que guerrilheiros e criminosos comuns têm cruzado a fronteira levou a um problema diplomático entre os dois países. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA