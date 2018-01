Chávez reformula gabinete de ministros O presidente venezuelano, Hugo Chávez, reformulou parcialmente seu gabinete e mudou os ministros responsáveis pela economia e pela segurança. As mudanças coincidiram com os pedidos da oposição para que o mandatário reorganizasse o ministério, como prova de que está buscando aliviar o clima de confronto que domina o país há meses e que se tornou mais agudo com o golpe de Estado frustrado de três semanas atrás. Durante a cerimônia de posse dos quatro novos ministros, Chávez deixou claro que a mudança representa o início de uma nova etapa, mas não o resultado de uma crise de governabilidade. "Aqui não havia causas naturais para um golpe", disse o presidente, reiterando que isto seria uma "enorme mentira". Os novos ministros incorporados ao gabinete são Tobías Nobrega, na pasta de Finanças; Felipe Pérez, no ministério de Planejamento; o general Lucas Rincón no ministério da Defesa e Diosdado Cabello, no ministério do Interior e Justiça. Pérez, de 47 anos, um economista graduado pela Universidade de Chicago, substitui Jorge Giordani, cujas políticas de viés esquerdista foram consideradas responsáveis, em grande parte, pela erosão na confiança dos investidores. Nobrega, outro economista, ocupará o posto deixado vago pelo general Francisco Usón Ramírez, que renunciou a seu cargo na noite de 11 de abril, durante o levante militar contra Chávez. Alguns dos principais líderes empresariais estão satisfeitos com a saída de Giordani, mas se mostram cautelosos por ainda não estar claro se Chávez permitirá os ajustes que consideram críticos para resgatar a economia venezuelana. Albis Muñoz, vice-presidente do maior grupo empresarial do país, disse ver com "otimismo" as mudanças no gabinete, mas alertou que "isto não será suficiente para resolver os problemas" da Venezuela. O general Lucas Rincón, o militar de mais alta patente no país e que desempenhava a função de Inspetor Geral das Forças Armadas, foi empossado como ministro da Defesa, em substituição a José Vicente Rangel. Por sua vez, Rangel se mantém na equipe de governo como o novo vice-presidente. Ele substituiu no cargo Diosdado Cabello, designado ministro do Interior e Justiça.