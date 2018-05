Chávez reitera que não aceita novo chefe da missão dos EUA O líder venezuelano, Hugo Chávez, reiterou ontem que não permitirá a entrada no país do embaixador designado pelos EUA, Larry Palmer. Chávez o acusa de "desrespeito". "O sr. Palmer aqui não entra", sentenciou. "Se ele vier, prenda-o em Maiquetía (região do aeroporto de Caracas). Nicolás (Maduro, chanceler venezuelano), dê a ele um café em meu nome e ao, mesmo tempo, "tchau, tchau"." Palmer irritou Chávez ao informar o Congresso dos EUA que o moral dos militares venezuelanos estava baixo e sugerir a presença da guerrilha colombiana no país.