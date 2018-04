Chávez reúne-se com Fidel em Havana Acompanhado de Rafael Ramirez, ministro de Energia da Venezuela, o presidente Hugo Chávez reuniu-se com o líder cubano Fidel Castro durante sua visita a Havana, na sexta-feira e no sábado. Em ambos encontros, os dois líderes falaram sobre a relação entre seus países e sobre como a crise econômica afeta a América Latina e o Caribe.