Chávez se diz "muito satisfeito" com acordo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que está "muito satisfeito" com o acordo assinado por seu governo e a oposição, que busca resolver a crise política que divide o país. "Sinto-me muito satisfeito porque, graças à cooperação de muita gente e à paciência que temos tido com essa oposição, muitas vezes irresponsável e golpista, ela assina agora um acordo", disse Chávez durante um ato oficial. "O importante é que eles (os opositores) aceitem, como parece - oxalá seja verdade - que estão começando a aceitar, que se querem que eu saia (do poder) devem trabalhar muito duro nas ruas e obedecer ao mandato constitucional", disse.