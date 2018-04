Chávez se recupera de cirurgia para retirada de um câncer

Texto atualizado às 12h30.

NOVA YORK - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, passou por uma cirurgia de 90 minutos para retirar um câncer em Cuba, na noite de segunda-feira, 27, e agora se recupera no hospital Cimeq, em Havana, informou a agência Reuters nesta terça-feira, 28.

A agência citou com fonte pessoas próximas ao presidente, mas autoridades do governo venezuelano não comentaram o fato. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do presidente.

Entre milhares de mensagens internas da consultoria de risco Stratfor divulgadas ontem pelo site WikiLeaks, uma diz que médicos russos que examinaram Chávez deram ao presidente "um ou dois anos de vida" e criticaram seu tratamento.

As informações são da Dow Jones.