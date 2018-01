Chávez se reúne com Ahmadinejad no Irã O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chegou neste sábado em Teerã, capital do Irã, em sua quinta visita ao país islâmico, onde ele se encontrará com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. A visita de Chávez, que durará dois dias, acontece enquanto o governo de Teerã é criticado devido seu programa nuclear e o apoio que despende para o grupo extremista Hezbollah, que se encontra em meio a uma batalha com Israel desde que capturaram dois soldados hebraicos, no dia 12 de julho. Acredita-se que as conversas entre os líderes da Venezuela e do Irã estarão voltadas para questões bilaterais, mas Caracas e Teerã também dividem outros objetivos em comum por serem membros da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). O comércio bilateral entre os dois países no último ano movimentou algo em torno de US$ 1 bilhão. O investimento iraniano na Venezuela inclui a linha produção de máquinas agrícolas e diversos projetos imobiliários. Os dois presidentes populistas são famosos por sua retórica anti-EUA. No começo deste mês, se encontraram durante a reunião da União Africana, onde os dois foram recebidos como convidados de honra. Durante a visita, Chávez inaugurará a nova embaixada venezuelana em Teerã e se reunirá com executivos do país.