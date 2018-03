Chávez sofre primeira derrota no Congresso Em uma sessão que confirmou que a maioria avassaladora desfrutada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está se diluindo, os deputados de oposição, pela primeira vez em mais de quatro anos, derrotaram nesta terça-feira uma proposta do governo. Horas depois que os deputados de oposição solicitaram ao Tribunal Supremo de Justiça que se pronuncie sobre uma mudança no regimento interno - que permite ao oficialismo aprovar leis unilateralmente -, os partidários de Chávez não conseguiram somar os 83 votos que necessitavam para aprovar tal reforma no Congresso. A votação terminou com 82 votos a favor, 79 contra e três abstenções. No entanto, diante da derrota, o presidente do Congresso, Francisco Ameliach, considerado da ala radical do partido do governo, negou-se a aceitar o resultado como definitivo e suspendeu abruptamente a sessão. O regimento estabelece que seriam necessária a metade mais um dos votos de todos os deputados presentes à sessão para que a proposta fosse aprovada, neste caso 83 votos a favor.