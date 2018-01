Chávez surpreende com novo ministro da Defesa O presidente Hugo Chávez designou ontem um civil, o chanceler José Vicente Rangel, como novo ministro da Defesa, em substituição a um militar - iniciativa de imediato criticada pela oposição como um erro que poderá criar divisões nas Forças Armadas. Chávez fez o anúncio durante uma parada militar em comemoração ao 9º aniversário do fracassado golpe militar por ele liderado em 1992, destacando que a designação de um civil para o ministério da Defesa representa uma mudança sem precedentes que é parte de um processo para promover a união entre civis e militares. Tal processo, segundo o presidente venezuelano, começou com o que ele chama de sua revolução "bolivariana". "Nos tempos atuais e na Venezuelana que está nascendo, uma união cívico-militar é imprescindível", afirmou Chávez. José Vicente Rangel - um veterano jornalista alinhado com os partidos de centro-esquerda - acaba de tornar-se o primeiro civil a assumir a pasta da Defesa nos últimos 43 anos consecutivos de democracia na Venezuela. O anterior titular da pasta, general Ismael Hurtado, foi nomeado ministro da Infra-estrutura. O presidente não disse quem será o novo chanceler. Hurtado foi alvo de críticas no mês passado por ordenar a prisão de um civil que enviou a um jornal uma carta em que fazia sérias ressalvas à conduta das Forças Armadas. Por outro lado, um grupo de generais da reserva, a Frente Militar Institucional, criticou a nomeação de Rangel, dizendo que o ex-chanceler ganhou a inimizade das Forças Armadas ao acusar por atos de corrupção vários altos oficiais durante um programa de televisão, há dois anos. "Este é um grave erro político, que terá sérias conseqüências para o país e para as Forças Armadas...das quais Rangel é inimigo", afirmou o vice-almirante Rafael Huizi, acrescentando ainda que o ex-chanceler "é um marxista declarado" e "amigo da guerrilha". Várias manifestações, das quais participaram políticos e militares envolvidos na tentativa de golpe de 1992, marcaram no final da semana a celebração do 9º aniversário do movimento; para a tarde desta sexta-feira, foi marcada a parada militar, e haverá uma caravana no domingo. As festividades foram obscurecidas pelo temor de alguns simpatizantes de Chávez de que a popularidade de seu líder seja prejudicada pelo fato de ele ainda não ter cumprido sua promessa de criar mais empregos e aliviar a pobreza no país.