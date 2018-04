Chávez suspende racionamento de energia em Caracas

Entre os problemas, ele mencionou que os funcionários do setor elétrico estavam cortando a energia de locais onde não deveriam fazê-lo e perigosos congestionamentos de trânsito causados por semáforos apagados.

O presidente disse também que demitiu o Ministro da Eletricidade, Angel Rodriguez, que havia sido nomeado há dois meses para o cargo recém-criado, a fim de lidar com os crescentes problemas do setor.

O governo havia afirmado que os cortes eram necessários porque a rede de distribuição ficou sobrecarregada com a elevação da demanda e a prolongada seca que deixou os níveis de água em níveis criticamente baixos em Guri, a principal usina hidrelétrica do país, responsável pelo fornecimento de 73% da energia da Venezuela. Apesar da suspensão dos apagões em Caracas, Chávez disse que o racionamento será mantido nas outras regiões do país. As informações são da Dow Jones.