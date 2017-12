Chávez tem 60% da intenções de votos O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, candidato à reeleição, é o favorito com 60% das intenções de voto nas eleições de 3 de dezembro, contra 40% de seu principal adversário, Manuel Rosales. A pesquisa, divulgada nesta quarta-feira, foi feita pelo instituto Datanálisis, que ouviu, entre 28 de outubro e 6 de novembro, 1.600 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 2,45%. Os analistas prevêem uma abstenção de 30 a 40%. Segundo o Datanálisis, votarão cerca de 10 milhões de eleitores, que darão a Chávez de 5,9 a 6 milhões de votos, e 4 milhões a Rosales. Rosales vem crescendo, "mas não o suficiente para ganhar", segundo Luis Vicente León, diretor executivo do instituto. Ele disse esperar críticas aos resultados da pesquisa. "O Governo pode não gostar de dizermos que Rosales ainda pode crescer eleitoralmente, e a oposição desqualificou todas as enquetes nas quais Chávez figura com 20 pontos de vantagem", apontou.