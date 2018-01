Chávez tem aprovação de 41%, segundo pesquisa O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, manteve uma boa taxa de aprovação apesar da crise política enfrentada pelo país. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Datanalisis, com 1.300 adultos, 41% dos venezuelanos aprovam a performance de Chávez no poder, enquanto que 58% a desaprovam. A sondagem foi feita com 1.300 adultos e tem uma margem de erro de 2,7 pontos porcentuais. O presidente conseguiu manter em fevereiro os ganhos registrados em novembro de 2003, quando sua aprovação subiu para 41%, de 36% em setembro, de acordo com a mesma pesquisa. Segundo o diretor da Datanalisis, Luis Vicente Leon, a popularidade de Chávez foi assegurada graças a uma agressiva implementação de programas populares, principalmente nas áreas de educação e saúde.