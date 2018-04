Chávez tem nova lesão cancerosa e passará por cirurgia

Em junho, autoridades do governo da Venezuela negaram a especulação de que Chávez havia sido gravemente ferido e recebia tratamento em Cuba, até que o presidente mesmo admitiu que tinha câncer e os médicos removeram da região pélvica um tumor "do tamanho de uma bola de beisebol".

Mais cedo, o ministro das Comunicações, Andrés Izarra, negou versões que circulavam na internet sobre uma possível viagem de emergência de Hugo Chávez à Cuba por causa de complicações de seu câncer detectado no ano passado. Em sua conta no twitter, Izarra escreveu: "Sobre rumores, guerra suja dos canalhas", sobre as informações divulgadas na página da estatal Venezuelana de Televisão (VTV) na internet.

O presidente da Assembleia Nacional, deputado Diosdado Cabello, também rechaçou os insistentes rumores que navegavam pelas páginas da internet sobre a saúde do presidente e acusou, em sua conta no twitter, o jornalista venezuelano, Nelsón Bocaranda, como um dos responsáveis por difundir estas versões. "Bocaranda é um doente da alma, todos os dias ele deseja a morte do comandante, será que é pago para escrever essas mentiras?"

Ainda que Chávez tenha declarado em numerosas oportunidades que seu estado de saúde é bom, ele nunca disse que tipo de câncer teve e nem divulgou informes médicos oficiais sobre sua enfermidade. Desde que Chávez ficou doente no ano passado, surgiram diversos rumores sobre seu estado de saúde que ele mesmo teve de desmentir.

A doença de Chávez ameaça o cenário para as eleições da Venezuela de outubro, para a qual a expectativa era de uma nova vitória do presidente, embora ele esteja enfrentando a maior ameaça eleitoral depois de 13 anos no poder. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.