Chávez teria sido transferido para a Ilha La Orchila O deposto presidente da Venezuela Hugo Chávez foi transferido para a Ilha La Orchila, sob jurisdição da Marinha venezuelana, após ser retirado do Forte Tiuna, sede do comando do Exército, denunciou à televisão cubana María Gabriela Chávez, filha do mandatário. A filha de Chávez disse por telefone à televisão de Cuba que soube "de boas fontes" que seu pai foi transferido para La Orchila e foi "coagido, eles o trataram muito mal", indicou. María Gabriela Chávez reiterou também que a transferência ocorreu quando "manifestantes exigiram a libertação de Chávez e denunciaram o golpe de Estado que o derrubou do poder na madrugada de sexta-feira". Familiares do deposto presidente reiteraram que nem Chávez nem seu gabinete renunciaram, ao mesmo tempo em que denunciaram uma "perseguição assassina" aos colaboradores do mandatário afastado. Os filhos dos ministros da Educação, Meio Ambiente, Planejamento e Saúde se solidarizaram com a informação dada na sexta-feira por María Gabriela aos meios de comunicação cubanos, asssegurando que seu Chávez não havia renunciado e, sim, sido vítima de "um golpe de Estado". "Ratificamos que esta informação é correta. Os ministros e ministras do gabinete que se conservaram junto ao presidente Chávez até o momento de sua detenção nunca renunciaram a seus cargos nem o farão pela força", assinalaram. Qualificaram de "perseguição assassina", por parte das forças de segurança, a promovida ao vice-presidente Diosdado Cabello; ao ex-ministro da Defesa, José Vicente Rangel; ao prefeito de Caracas, Freddy Bernal, e ao destituído procurador-geral, Isaías Rodríguez. Também denunciaram buscas em suas casas e "ameaças, maltratos e coações" às famílias de Cabello, aos ex-ministros do Interior, Ramón Rodríguez, e ao deputado "chavista" Tarek William Saab, "submetidos a asquerosas humilhações". "Responsabilizamos esta fascista Junta de Governo que atualmente ocupa Miraflores por qualquer agressão à integridade física e moral da qual forem objeto" os ex-ministros do governo derrubado, advertiram. O comunicado ainda manifesta preocupação pela vida do presidente deposto, que "continua sendo o presidente constitucional da Venezuela e não renunciou". Para saber mais sobre a Venezuela e os recentes acontecimentos que desencadearam a crise política no país acesse o especial Grandes Acontecimentos Internacionais: Venezuela