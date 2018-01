Chávez teria sofrido tentativa de assassinato O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que houve uma tentativa de assassinato contra ele recentemente e que os responsáveis fugiram para a Colômbia. Chávez sugeriu uma ligação da tentativa de ataque com o seu principal concorrente da oposição para as próximas eleições presidenciais, o governador Manuel Rosales, do Estado de Zulia. "Há poucos meses, em Zulia, eles não me atingiram por um fio de cabelo", disse Chávez em discurso pela televisão. Chávez disse que um homem esperava com uma arma de longo alcance e uma motocicleta para escapar e que planejava alvejá-lo quando ele desceu de um helicóptero e andou cerca de 200 metros. "O plano não deu certo para eles, Deus sempre está presente ali. Mas os responsáveis fugiram para a Colômbia e, aliás, eles eram da polícia de Zulia." Ele não deu outros detalhes sobre a suposta tentativa de assassinato.