Chávez vai a Cuba e médicos especulam sobre doença

"Se uma pessoa tem um tumor comum, no seio, cólon ou pulmão, tanto faz ser tratada nos EUA, Brasil ou em Cuba", afirmou o doutor Julián Molina, oncologista na Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, Estados Unidos. "O problema surge quando alguém tem um tumor que não é dos comuns e esse precisamente é o caso que a maioria dos médicos suspeitam seja o de Chávez", disse Molina.

O doutor Demetrios Braddock, professor associado de patologia na Escola de Medicina da Universidade de Yale em New Haven, Connecticut (EUA) disse que uma lesão de dois centímetros na região pélvica, como a que Chávez disse possuir, "não é uma recorrência pequena, é um tumor significativo". No ano passado, Chávez rejeitou um convite para se tratar no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (Brasil) e preferiu ser submetido a uma cirurgia em Cuba, onde médicos extraíram um tumor do tamanho de uma bola de beisebol da região pélvica do mandatário venezuelano.

"Mesmo que o tumor fosse um sarcoma, é comum que ele reapareça e seja retirado novamente em uma cirurgia. É dessa maneira que ele seria tratado aqui nos EUA", disse Braddock, ressaltando que esse seria o procedimento tomado se o câncer não tiver se espalhado (metástase).

O doutor Peter Bourne, dirigente da Cooperação Médica e Educacional com Cuba, uma organização não lucrativa que tenta aproximar as comunidades médicas dos EUA e de Cuba, disse que visita rotineiramente o país caribenho e afirma que os médicos cubanos estão totalmente capacitados para tratar Chávez. "Eles têm um instituto excelente para o tratamento de câncer em Havana e é lá que Chávez está sendo tratado", disse Bourne. Chávez nunca disse publicamente onde é tratado em Cuba. Bourne reconheceu que não possui informações sobre a enfermidade que Chávez enfrenta. Mas baseado nas informações que foram tornadas públicas, "parece certo que ele tem câncer no cólon e que o tratamento para isso seria semelhante onde ele o buscasse".

As informações são da Associated Press.