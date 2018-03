Chávez vem concluir conversa sobre os "amigos", diz porta-voz O porta-voz da presidência, André Singer, informou nesta sexta-feira à noite que a visita ao Brasil do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não tem o caráter de maior aproximação entre os governos brasileiro e venezuelano. Singer disse que Chávez ? que chega nesta sexta à noite a Brasília e ficará hospedado na Granja do Torto, residência de campo da presidência da República - está vindo para uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o final das discussões, nesta quinta-feira, em Quito, entre os países que formaram o grupo de Amigos da Venezuela. O porta-voz disse que o presidente Chávez não pôde participar de toda a reunião devido a uma viagem a Nova Iorque, onde se reuniu com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. ?O presidente Chávez teve que se ausentar de parte importante da reunião, em Quito, para ir a Nova Iorque se encontrar com Kofi Annan?, disse. Segundo ele, Chávez, decidiu vir ao Brasil para concluir a conversa com o presidente Lula. ?Não se trata de uma aproximação maior. Ele (Chávez) disse que só viria ao Brasil para terminar a discussão?, relatou o porta-voz. Singer disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não o informou sobre o teor da conversa que manterá com o presidente Hugo Chávez.