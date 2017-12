Chávez viaja a China para firmar contrato de superpetroleros Durante seu programa dominical de rádio e televisão "Alô Presidente!", Hugo Chávez afirmou que "amanhã, ou quem sabe esta noite, irei até a China para firmar acordos muito importantes". O Ministério de Comunicação informou através de um comunicado que um dos objetivos da visita do presidente a Pequim é firmar um convênio para construir superpetroleiros, mas não especificou o número de construções. "Precisamos ter nossa frota e não depender de outros para transportar um produto tão estratégico como o petróleo", afirmou Chávez na última quinta-feira em um encontro com aliados. O convênio também vai incluir a transferência de tecnologia para a fabricação de perfuradores petroleiros sob licença chinesa. Além disso, o presidente venezuelano vai visitar o local onde está sendo fabricado o satélite "Simón Bolívar", primeiro da história da Venezuela, que entrará em órbita em 2008. Na área agrícola, está previsto o avanço do projeto para que a China assessore a Venezuela na produção de sisal nos estados de Lara e Falcão, o que daria à região o posto de terceira maior produtora da planta no mundo. A viagem de Chávez, que também inclui escalas na Malásia e Angola, termina "nos primeiros dias de setembro", segundo afirmou o próprio presidente.