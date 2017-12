Chávez viaja a Cuba para receber prêmio da UNESCO O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, viajará a Cuba para receber um prêmio oferecido pela ONU e inaugurará uma feira internacional de livros na capital, disse a mídia estatal cubana. É esperado que Chávez aterrisse em Havana na tarde de quinta-feira, mas as cerimônias para recebê-lo estão sendo preparadas para sexta-feira. Milhares de estudantes de medicina da Venezuela, Bolívia e outros países da América Latina, como também 200 mil cubanos, são esperados para encher a Plaza Revolução de Havana, onde Chávez receberá um prêmio da UNESCO, informou o diário Granma. A última visita do aliado venezuelano ao presidente de Cuba irá "melhorar os laços fraternais entre os dois governos e contribuir para impulsionar programas conjuntos que beneficiem nossa gente e a América Latina", disse o jornal do Partido Comunista.