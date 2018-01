Chavismo ameaça estatizar empresas que apoiarem greve contra Maduro

CARACAS - Na véspera da greve geral convocada pela oposição para pressionar pela renúncia do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o deputado Diosdado Cabello, número dois do chavismo, ameaçou nesta quinta-feira, 27, estatizar todas as empresas que aderirem ao protesto. Na sede da Assembleia Nacional, deputados opositores foram hostilizados por militantes chavistas e tiveram de ser escoltados por policiais para dentro do prédio.

“Aos empresários: se a sua empresa parar amanhã, vamos tomar essa empresa”, disse Cabello, que avisou que o governo não permitirá a marcha da oposição até o Palácio de Miraflores, sede do Executivo, marcada para o dia 3. “Digo-lhes uma coisa: vocês estão bem f... Vocês irão para lá acreditando que derrubarão Maduro e nós garantiremos que vocês não vão.”

A ameaça foi feita um dia depois de centenas de milhares de pessoas saírem às ruas contra o chavismo e a oposição convocar uma greve geral para amanhã e um novo protesto com destino à sede do Executivo na próxima quinta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em mais um sintoma da tensão entre o chavismo e a oposição, partidários do governo tentaram impedir a chegada de deputados da Mesa de Unidade Democrática (MUD) ao Parlamento, que debateria a responsabilidade do presidente Nicolás Maduro pela crise no país.

Os opositores haviam exortado seus seguidores a se reunirem do lado de fora da sessão parlamentar para demonstrar apoio, mas dezenas de simpatizantes do chavismo impediram a entrada de deputados da oposição e jornalistas na Assembleia Nacional. Eles tentaram invadir o prédio, mas foram impedidos pela Guarda Nacional Bolivariana. Alguns deles continuam nos arredores do prédio para impedir a entrada dos parlamentares.

Os manifestantes gritavam palavras de ordem em respaldo ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e asseguraram que a Assembleia é ilegítima e não a reconhecem. / AFP, EFE e REUTERS