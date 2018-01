Chavismo antecipa para até abril eleições presidenciais na Venezuela

CARACAS - A Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela decidiu nesta terça-feira, 23, antecipar as eleições presidenciais do país de dezembro para, no máximo, 30 de abril. Agora, caberá ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) definir a data da votação.

O anúncio foi feito pelo deputado constituinte Diosdado Cabello. Criada em julho e criticada pela oposição por usurpar as funções do Parlamento controlado pela oposição, a ANC geralmente chancela projetos de interesse do chavismo.

A crise econômica na Venezuela tem se agravado nos últimos meses após sanções impostas pelos Estados Unidos terem dificultado transações e o refinanciamento do governo e da estatal do petróleo PDVSA.

Nas últimas semanas, a impressão de dinheiro sem lastro pelo Banco Central tem aumentado exponencialmente, em um cenário de hiperinflação. A produção de petróleo do país também vem caindo. / REUTERS