Chavismo perde espaço na região para Brasil

A disputa entre Brasil e Venezuela pela influência entre os países da América Latina começa a pender para o lado brasileiro. Depois de conquistar os corações dos presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Equador, Rafael Correa, o venezuelano Hugo Chávez tem visto sua política bolivariana decair nos últimos anos.

Do outro lado, o modelo da esquerda moderada, inaugurado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seguido pela presidente Dilma Rousseff, ganhou espaço na esteira da crise venezuelana e alcançou seu ponto máximo nas eleições peruanas do dia 14, em que o nacionalista Ollanta Humala optou pelo modelo lulista e terminou à frente de Keiko Fujimori no primeiro turno.

Derrotado por Alan García em 2006, supostamente por sua admiração por Chávez - que chegou a visitá-lo para demonstrar apoio durante a campanha - Humala, desta vez, decidiu renegar seu passado e abraçar o tom moderado.

Além de contratar o ex-marido da senadora Marta Suplicy, Luis Favre, e o petista Valdemir Garreta como seus homens de marketing, Humala divulgou uma "Carta ao Povo Peruano", uma tentativa de atenuar os temores na economia por causa de sua possível eleição, como fez Lula em 2002. Até mesmo o slogan petista daquele ano - "A esperança vai vencer o medo" - entrou nos discursos do candidato.

Aliados distantes. Humala, no entanto, pode ser a cópia mais fiel, mas não é o único a tentar seguir o caminho do brasileiro. Ex-guerrilheiro tupamaro, o presidente do Uruguai, José Mujica, era acusado de ser um radical e admirador de Chávez durante sua campanha, em 2009. Respondia que sua inspiração era Lula.

Até mesmo os fiéis bolivarianos Rafael Correa e Evo Morales, apesar de seguirem com o programa mais radical chavista, não estão hoje tão alinhados com o presidente venezuelano. A relação com Morales esfriou quando Chávez não conseguiu cumprir sua promessa de ajuda para explorar os poços de gás natural que o boliviano queria tomar da Petrobrás.

Correa, na semana passada, reagiu com fúria a telegramas da embaixada americana em Quito, vazados pelo site WikiLeaks, que informavam uma suposta doação de Chávez para sua campanha em 2006. Ele expulsou a embaixadora americana usando como pretexto os despachos que mencionavam casos de corrupção em seu governo.