Chavismo tira da oposição controle da TV da Assembleia Nacional

CARACAS - A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou no começo da noite desta quinta-feira, 10, a transferência da rede TV do Parlamento, a ANTV, para os funcionários do canal, a maioria indicada pelo chavismo. A decisão visa impedir que a oposição adquira o controle do canal quando assumir a próxima legislatura, em janeiro, na qual terá maioria.

Segundo o governo, a medida tem como objetivo proteger o empregos desses trabalhadores. Desde a chegada de Hugo Chávez ao poder, o chavismo montou um forte aparato comunicacional, com canais de TV, rádio, sites, jornais e revistas, a maioria deles pública.

Em 2007, Chávez não renovou a concessão da RCTV, um dos canais mais críticos a seu governo. Com a chegada de Nicolás Maduro à presidência, uma série de jornais e canais de TV também com uma linha crítica em relação ao governo foi comprada por empresários simpáticos ao chavismo. Com isso, jornais como o El Universal e canais de TV como a Globovisión, mudaram de linha editorial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A oposição reclama que não tem espaço nos meios de comunicação públicos e diz que os privados sofrem de censura prévia. O controle da ANTV, segundo alguns analistas, poderia romper essa tendência. A Mesa de Unidade Democrática (MUD) elegeu a maioria de dois terços no Parlamento que toma posse no dia 5. /EFE