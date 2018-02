Chavismo vai propor eleição de novo Parlamento junto com votação presidencial

CARACAS - O dirigente chavista Diosdado Cabello afirmou nesta terça-feira, 20, que vai propor a antecipação da eleição legislativa para o dia 22 de abril, junto com a votação para presidente.

+ Líder da oposição venezuelana pede ‘ingerência humanitária’ internacional

"Anuncio uma proposta que vou levar para as instâncias competentes: de que no dia da eleição presidencial seja realizada também votação para a Assembleia Nacional (o Parlamento venezuelano) para preencher uma lacuna", disse Cabello na emissora estatal VTV.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se aprovada, a medida encurtaria em quase 3 anos o mandato do Parlamento, eleito em 2015. Hoje, a Assembleia Nacional é o único órgão do país comandado pela oposição, apesar de suas funções terem sido esvaziadas por decisões do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado de servir ao chavismo, que o considera em desacato.

"Convocar essa votação constitui um chamado a exercer o direito ao voto, à participação, ao reencontro (...) e preenche uma lacuna. Hoje não existe Assembleia Nacional, não há um corpo colegiado aqui, que é tão necessário", disse Cabello, que também é o primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

+ Pastor evangélico lança candidatura para eleições na Venezuela e se torna rival de Maduro

Cabello crê que dois meses são suficientes para organizar esta votação e não vê "nenhum tipo de inconveniente". Por este motivo, prometeu apresentar ainda nesta semana para a Assembleia Nacional Constituinte (ANC), formada apenas por deputados chavistas, a proposta para antecipar a votação para o legislativo.

"A convocação de eleições é uma decisão que a ANC pode tomar sem nenhum tipo de problema", disse o dirigente chavista em relação à assembleia chavista que não é reconhecida por vários governo, incluindo a maioria dos países da América Latina, por ter sido eleita sem cumprir todas as determinações da Constituição venezuelana.

Veja o vídeo da estatal VTV em que Cabello propõe antecipar a votação:

O político afirmou também que adiantar a eleição legislativa, prevista para o fim de 2020, "seria um elemento dinamizador da política na Venezuela" que não deveria causar "estranheza" a nenhum país.

"(A ideia) é começar o novo período presidencial com uma Assembleia Nacional zero quilômetro e um presidente zero quilômetro, para trabalharem juntos pelo país, atendendo às demandas da população e aprovando as leis que sejam necessárias", completou.

+ Mario Vargas Llosa: A derrota de Correa

A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) ainda não tomou uma decisão sobre sua participação ou não na eleição presidencial, mas o mais provável é que decida se abster do processo por considerá-lo um "farsa eleitoral" usada pelo presidente Nicolás Maduro para se perpetuar no poder.

Cabello disse acreditar que juntar as duas votações na mesma data pode estimular a MUD a participar das duas disputar, mas ressaltou que partidos opositores como Primero Justicia, de Henrique Capriles, e Voluntad Popular, de Leopoldo López, não poderiam disputar cargos pois foram declarados ilegítimos ao não revalidares seus registros no Conselho Nacional Eleitoral. / EFE