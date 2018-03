Chavistas anunciam que Carmona foi deposto Partidários do presidente constitucional da Venezuela, Hugo Chávez, tomaram o canal de televisão estatal e divulgaram mensagem, asegurando que o presidente interino, Pedro Carmona, foi deposto. "O tirano foi deposto", disse o deputado Juan Barreto, em mensagem pelo canal Venezolana de Televisión. Chávez "continua sendo o presidente eleito. O presidente de todos os venezuelanos", disse Barreto, um dos colaboradores mais próximos de Chávez. "O presidente Chávez não renunciou. Não vai renunciar. Continua sendo o presidente de todos os venezuelanos", indicou. Barreto, em companhia de outros colaboradores do ex-presidente, assegurou que Chávez "não se rendeu". Disse que Chávez atualmente "se encontra seqüestrado" na Ilha La Orchila, uma ilhota no norte do país. Chávez, assegurou Barreto, "não quer sair do país". "Esperamos que as forças leais se pronunciem de forma pacífica", disse, conclamando a população a manter a calma. Ele convocou os membros da Assembléia Nacional a a realizar suas sessões no canal estatal e convidou os meios de comunicação a transmitir as imagens de manifestações de simpatizantes de Chávez em frente ao palácio de governo. Para saber mais sobre a Venezuela e os recentes acontecimentos que desencadearam a crise política no país acesse o especial Grandes Acontecimentos Internacionais: Venezuela