Chavistas marcham em Caracas para medir força com oposição As principais ruas e avenidas de Caracas foram cenário hoje de uma nova medição de força, desta vez com os partidários do presidente Hugo Chávez saindo em marcha para demonstrar que o governo, afetado por uma severa crise política e econômica, conserva um importante apoio popular. Em torno da marcha governista há uma grande expectativa devido à atual situação política de Chávez, depois que associações civis e as maiores organizações empresariais e sindicais do país lhe deram um ultimato: que renuncie ou convoque eleições imediatamente, ou enfrentará uma greve geral a partir do próximo dia 24. O ultimato foi lançado depois de uma marcha que reuniu mais de um milhão de pessoas nas ruas da capital venezuelana na quinta-feira para exigir a antecipação das eleições. O governo respondeu que apenas aceitará um referendo sobre o assunto em agosto de 2003, como reza a Constituição. Portando bandeiras da Venezuela, cartazes a favor do governo e fotos de Ernesto "Che" Guevara - ícone da guerrilha de esquerda -, dezenas de milhares de pessoas, provenientes de diversos Estados do país, marcharam pelas ruas de Caracas. O ato é realizado em meio a um tenso ambiente dominado por rumores de descontentamento nas Forças Armas. A este cenário, somam-se os problemas fiscais e uma severa recessão econômica. Chávez foi brevemente deposto na madrugada de 12 de abril último, quando chefes militares anunciaram sua renúncia, horas depois de um sangrento protesto de rua em que morreram baleadas 19 pessoas. Ele foi restituído ao cargo dois dias depois em meio a manifestações exigindo seu regresso e a rebeldia de militares que rechaçaram o governo provisório.