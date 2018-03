Che é reverenciado em vários países O líder cubano Fidel Castro escreveu um artigo no jornal Granma para lembrar, ontem, o 40º aniversário da morte de Ernesto Che Guevara. Seu irmão, Raúl Castro, também citou Che em discurso feito em Santa Clara, no interior do país. O revolucionário recebeu homenagens na Venezuela, Bolívia, França e Argentina.