Chechenos libertam mais sete reféns em Moscou Os rebeldes chechenos libertaram mais sete pessoas, no início da madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), do teatro de Moscou, onde centenas de pessoas são reféns, a cerca de 35 horas, de pelo menos 40 separatistas chechenos. Entre os libertados estão homens e mulheres, todos cidadãos russos, informou o porta-voz do Serviço de Segurança Federal, Sergei Ignatchenko. Não se sabe qual foi o critério utilizado pelos rebeldes para a escolha dessas pessoas. As negociações continuam e o principal foco da polícia russa é liberar mulheres, crianças e cerca de 75 estrangeiros. As imagens da libertação foram transmitidas pela rede de televisão russa NTV. Cerca de duas horas antes, os chechenos libertaram duas mulheres. Os rebeldes exigem o fim da guerra na Chechênia para soltar os reféns, caso contrário, todos serão mortos. Na madrugada desta quinta-feira, uma refém foi assassinada.