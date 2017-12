Chechenos não aceitam depor armas Os rebeldes chechenos recusam-se a entregarem suas armas, foi o que afirmou hoje o líder rebelde Aslan Masjadov, em entrevista ao jornal russo Kommersant. Masjadov confirmou que houve contato com as autoridades russas, mas que não conseguiram chegar a um consenso. "Só iremos depor nossas armas assim que recebermos garantias reais sobre a nossa segurança. Por enquanto isso não existe", disse o líder rebelde. Após 72 horas, prazo oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin para os rebeldes deporem as armas, os rebeldes entregaram cerca de dez armas. O assessor do Kremlin para assuntos chechenos, Serguei Iastrjembski, declarou que o governo não tinha programado negociações, mas sim, contatos com os rebeldes para reintegrá-los à vida civil.